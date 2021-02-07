عقب كارثة كوم الشقافة.. نائب كرموز يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط

أعلن النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، عن تقدمه الأسبوع الماضي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجهًا إلى وزير التنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.
وقال "جبريل"، خلال طلب إحاطته، إن هناك المئات من العقارات الآيلة للسقوط داخل نطاق الدائرة الرابعة بالإسكندرية، وخاصة في مناطق كرموز، ومحرم بك، ومينا البصل.
وأشار إلى أن هناك كثير نمن العقارات صدر قرار بإزالتها من على سطح الأرض، ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إرغام المالك بالقيام بعملية الإزالة أو أن تقوم الأجهزة بالإزالة باعتبارها ملكية خاصة، وذلك لارتفاع تكلفة الهدم ورفع المخالفات.
وأضاف أن هذا الأمر يعرض أرواح المواطنين للخطر لوجود هذه العقارات داخل الكتل السكنية، وخاصة وأن معظم هذه العقارات هي عبارة عن عقارات بها ميول او ايله للسقوط او هياكل خرسانية فقط.
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