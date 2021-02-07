عقب كارثة كوم الشقافة.. نائب كرموز يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن العقارات الآيلة للسقوط

أعلن النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، عن تقدمه الأسبوع الماضي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب موجهًا إلى وزير التنمية المحلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.





وقال "جبريل"، خلال طلب إحاطته، إن هناك المئات من العقارات الآيلة للسقوط داخل نطاق الدائرة الرابعة بالإسكندرية، وخاصة في مناطق كرموز، ومحرم بك، ومينا البصل.





وأشار إلى أن هناك كثير نمن العقارات صدر قرار بإزالتها من على سطح الأرض، ولم تتمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إرغام المالك بالقيام بعملية الإزالة أو أن تقوم الأجهزة بالإزالة باعتبارها ملكية خاصة، وذلك لارتفاع تكلفة الهدم ورفع المخالفات.





وأضاف أن هذا الأمر يعرض أرواح المواطنين للخطر لوجود هذه العقارات داخل الكتل السكنية، وخاصة وأن معظم هذه العقارات هي عبارة عن عقارات بها ميول او ايله للسقوط او هياكل خرسانية فقط.





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