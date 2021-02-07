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فن

المتعة والشغف في حياتي.. أنغام تعبر عن حبها للموسيقى والغناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:39 م
انغام
انغام
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محمد بدران

نشرت المطربة أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة ناعمة.


وظهرت أنغام، باطلالة أنيقة مرتدية توب شيفون باللون الأسود، ووضع لمسات رقيقة من الألوان الترابية للعيون، وأحمر شفاه باللون الأحمر، وعلقت على الصورة، قائلة: "المتعه والشغف في حياتي  الموسيقي الغناء".


وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" لـ أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب.


ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".


وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.

واحتفلت الفنانة أنغام، بعيد ميلادها يوم الثلاثاء الماضي التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا، ونستعرض في هذة السطور أهم محطاتها الفنية:

- خاضت أنغام تجربة التمثيل في مسلسل "في غمضة عين" مع الفنانة داليا البحيري، وحقق نجاحا كبيرا.

- طرحت أنغام ما يقرب من 25 ألبوما غنائيا منهم محدش يحاسبني، أحلام بريئة، وكل ما نقرب، وغيرهم.

- أخر ألبومات أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذي حقق نجاح كبير منذ طرحه في الأسواق.

- غنت العديد من التترات كان من بينها تتر مسلسل حدوته مرة، وممنوع الاقتراب أو التصوير، وفي غمضة عين.

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