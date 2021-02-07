الجثث طافية في النهر.. لقطات كارثية لانهيار جليدي بالهند.. شاهد

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يعرض مشاهد كارثية لانهيار جليدي وقع في الهند.





وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن الحادثة تسببت في فقدان 150 شخصا، وتم انتشال 10 جثث؛ إثر فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند، حسب حصيلة غير نهائية، فيما أجلت فرق الإغاثة آلاف السكان.





وأوضحت أن الشرطة المحلية أفادت بأن محطة الكهرباء تضررت بسبب الفيضانات في المنطقة، فيما أكدت مصادر أمنية محلية أن مياه النهر أغرقت المساكن على ضفافه، وشوهدت جثث الغرقى تطفو فوق المياه.





وقالت شركة الطاقة الكهربائية إن الاتصال بعمالها الذين كانوا في المنطقة متعذر حتى الآن.



