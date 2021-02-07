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برلمان

رئيس عربية البرلمان: مصر تسعى بقيادة السيسى لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:59 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
ثمن النائب يسرى المغازى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، موضحا أن مصر سبق واتخذت مصر موقف واضح وداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي. 

وأكد المغازى فى بيان صحفى له اليوم أن مصر تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات والحل السياسي، والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية، وقد دعت مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.

وأشاد بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وبجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيًا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في تغليب المصلحة العليا لبلادهم.

وطالب كافة الأطراف الدولية والاقليمية بدعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.
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