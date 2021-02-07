وزير الاتصالات أمام البرلمان: نستهدف تطوير 1500 مكتب بريد

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرًا إلى أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب.





وأوضح في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن عام 2019 شهد تطوير 800 مكتب، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020.





وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما في الريف والقرى والنجوع، وخصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات.





وأعلن الوزير أن عام 2019 شهد توفير 350 صرافا آليا، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدًا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي.





وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.





ووجّه الوزير التحية لرئيس مجلس النواب، لحرصه على مطالبة الأعضاء الالتزام باللغة العربية في الحديث تحت قبة البرلمان.