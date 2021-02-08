توقف عن العمل وأعاده السيسي من جديد.. السكة الحديد في سيناء الأمل الذي انتظره الأهالي لسنوات

كان قطار السكة الحديد، الوسيلة الأكثر أمنا للانتقال بالنسبة لأهالي محافظة شمال سيناء، حيث كان يصل حتى مدينة رفح على حدود مصر الشرقية "عكس هذه الأيام".. لذا فقد كان قطار (القنطرة- العريش- رفح) مصدر سعادة للكثير من أبناء المحافظة جميعا .

حيث كان المثقفون ينتظرون القطار لوصول الجرائد اليومية والمجلات والكتب وكانت ربات البيوت ينتظرن القطار للحصول علي مياه النيل الحلوة لطهي الفول والعدس وعمل كوب من الشاي المظبوط ..

وقد تم إنشاء محطة قطار العريش عام ١٩١٧م أثناء الحرب العالمية الأولى لخدمة القوات الأنجليزية وتم تشغيل القطار عام ١٩٢٠ م وكان آخر قطار يصل محطة العريش قبل نكسة ١٩٦٧ هو ذلك القطار الحربي الذي وصل محطة العريش الساعة الثامنة صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧ وعلي متنه الكتيبة الكويتية التي جاءت تشارك في الدفاع عن الأراضي المصرية.

وقد تضمن مشروع تنميه سيناء ،انشاء خط السكة الحديد الحديد بطول 225 كم من الإسماعيلية-العريش-رفح، حيث يتضمن هذا الخط 13 محطة ، وقد تم الانتهاء من 6 محطات منها فقط هي محطات" القنطرة شرق-جلبانة-بالوظة-رمانة-نجيلة-بئر العبد بتكلفة قدرها 320 مليون جنيه. من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم كمرحلة أولى ، وقد تم إفتتاح مرحلته الأولى فى أكتوبر 1999م.

بينما كانت المرحلة الثانية بطول 125 كم ، تضم 7 محطات هي (التلول-الروضة-الميدان-العريش -الريسة-الشيخ زويد-رفح) بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد بتكلفة 800 مليون جنيه، ولكن بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد عقب أحداث ثورة يناير 2011م. لم يتم إنشاء اي محطة من المحطات الشيوخ

ضع طوبه فيها لإن المحطات ال 6 السابقه تم سرقة خطوط السكة الحديد وتحطيم المحطات.

ومن جانبه ..اعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، استكمال أعمال إحياء مسار خط سكك حديد سيناء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.

وأكد المحافظ ،ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإعادة إحياء مسار الخط مجددًا ليصل إلى بئر العبد ومدينه العريش للمرة الأولى' بإلاضافة إلى تدشين خط جديد يربط بين المنطقة الصناعيه ببغداد بوسط سيناء والعريش .

وأضاف اللواء شوشه، ان الرئيس السيسي قرر تغليب البعد القومي على العائد المادي للمشروع نظرًا لما سيحدثه من نقله كبيرة في الحركة التجارية وتنقل المواطنين من وإلى سيناء .

وأوضح المحافظ ' ان خط سكك حديد في نطاق محافظة شمال سيناء ' كان يربط مدينة بئر العبد الواقعه ضمن النطاق الإداري للمحافظه بمحافظه الإسماعيلية ،إلا ان حركة القطارات توقفت لعدم وجود عائد مادي من تشغيله مما عرض قضبان الخط للسرقه على مدار العقدين الماضيين .

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