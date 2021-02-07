أحسن حاجة حصلت لي في حياتي.. سلوى محمد علي تكشف تفاصيل قصة حبها مع زوجها.. شاهد

قالت الفنانة سلوى محمد علي ، إنها التقت بزوجها المخرج محسن حلمي ، فى المسرح ، معقبة : " هو أحسن حاجة حصلت لي في حياتي ودايما بعلم حياتي بمسرحياته " .





وأضافت سلوى محمد علي ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن قصة الحب بينهم كانت مختلفة ، لأنهما عايشين حياة الفنان الحقيقي ، وتأثير الفن ظهر في تربية أبنائهما ، وفي يومهما العادي .









وأشارت إلى أن والدها يحب الفن ، وكان يصطحبهم لدار الأوبرا وهى صغيرة ، متابعة :" أمي متحفظة أكثر من أبويا " .





وأكملت : كنت بعمل عروض وه و كان بيحضرلي ، وهو فرحان ، وكان شيء محفز لي ورائع .



