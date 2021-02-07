ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحسن حاجة حصلت لي في حياتي.. سلوى محمد علي تكشف تفاصيل قصة حبها مع زوجها.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:50 م
الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد علي
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الفنانة سلوى محمد علي ، إنها التقت بزوجها المخرج محسن حلمي ، فى المسرح ، معقبة : " هو أحسن حاجة حصلت لي في حياتي ودايما بعلم حياتي بمسرحياته " .

وأضافت سلوى محمد علي ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن قصة الحب بينهم كانت مختلفة ، لأنهما عايشين حياة الفنان الحقيقي ، وتأثير الفن ظهر في تربية أبنائهما ، وفي يومهما العادي .


وأشارت إلى أن والدها يحب الفن ، وكان يصطحبهم لدار الأوبرا وهى صغيرة  ، متابعة :" أمي متحفظة أكثر من أبويا " .

وأكملت : كنت بعمل عروض وهو كان بيحضرلي ، وهو فرحان ، وكان شيء محفز لي ورائع .

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات