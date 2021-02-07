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رياضة

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:47 م
الاهلي - بايرن ميونخ
الاهلي - بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، غدا الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ووجه فريق بايرن ميونخ رسالة للأهلي قبل الموقعة المنتظر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كلام كبار .. انتظرونا " مع صورة تجمع نجوم الفريقين . 

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا": تواجد الأهلي في المسابقة يعنى أنه فريق قوي، ولكن لا يهم كم هم جيدون، علينا أن نكون أفضل ونقاتل من أجل هذا الفوز.

وتابع ليفاندوفسكي:"  يجب أن نضغط من الدقيقة الأولى علينا أن نظهر أفضل مهاراتنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا من كرة قدم ومن ثم لدينا الفرصة للتغلب عليهم".

وواصل ليفاندوفسكي:"  نحن مستعدون لمحاولة الفوز باللقب القادم، لقد فزنا بكل ما كان يمكن أن نفوز في عام 2020، و هذا هو اللقب الأخير الذي يمكننا الفوز به".

وأكمل:"  نحن نعلم أننا نلعب ضد أفضل الفرق من القارات في جميع أنحاء العالم، إنه التحدي التالي ونحن مستعدون له".
كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد
كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد
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