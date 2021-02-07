نائبة تعقيبا على وزير الاتصالات: عمال البريد لم يصرفوا بدل الوجبة منذ 2019





قالت النائبة ريهام عبدالنبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن عمال وموظفي الهيئة القومية للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبة منذ شهر نوفمبر ٢٠١٩، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم.





وأشارت نائبة أسوان، في تصريحات صحفية، إلى مشاكل العاملين بالمحافظة، ومن بينها عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ ٢٠٠٣ على البدل النقدي، وبدل الإقامة، وعدم تطبيق لائحة العاملين وهيكلة الأجور الجديدة إلا لصالح الإدارة العليا، حيث تم تطبيقها منذ عام ٢٠١٧ بأثر رجعى لصالحهم منذ عام ٢٠١٥، حسب تأكيدها.





ولفتت النائبة إلى عدم توفير الكابلات اللازمة لإزالة الأعطال، وللتركيبات الجديدة، وهو ما يؤدى إلى توسيع قائمة الانتظار لمن يطلبون الخدمة.

وتساءلت النائبة: "لماذا لا يتم تطوير مكاتب البريد بقرى ومركز أدفو، و توسعة مكتب بريد المساكن الشعبية بالمدينة و تحسين الشبكات بهذه المكاتب، لتجويد الخدمة نظرا لتوسع نطاق الخدمة فى هذه المكاتب، لتعاقد الهيئة مع شركات السكر لصرف مستحقات زراع وموردى قصب السكر"؟