ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تعقيبا على وزير الاتصالات: عمال البريد لم يصرفوا بدل الوجبة منذ 2019

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:59 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
فريدة محمد

قالت النائبة ريهام عبدالنبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تعقيبها على بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم،  إن عمال وموظفي الهيئة القومية للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبة منذ شهر نوفمبر ٢٠١٩، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم.

وأشارت نائبة أسوان، في تصريحات صحفية، إلى مشاكل العاملين بالمحافظة، ومن بينها عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ ٢٠٠٣ على  البدل النقدي، وبدل الإقامة، وعدم تطبيق لائحة العاملين وهيكلة الأجور الجديدة إلا لصالح الإدارة العليا، حيث تم تطبيقها منذ عام ٢٠١٧ بأثر رجعى لصالحهم منذ عام ٢٠١٥، حسب تأكيدها.

ولفتت النائبة إلى عدم توفير الكابلات اللازمة لإزالة الأعطال، وللتركيبات الجديدة، وهو ما يؤدى إلى توسيع قائمة الانتظار لمن يطلبون الخدمة.
وتساءلت النائبة: "لماذا لا يتم تطوير مكاتب البريد بقرى ومركز أدفو، و توسعة مكتب بريد المساكن الشعبية بالمدينة و تحسين الشبكات بهذه المكاتب، لتجويد الخدمة نظرا لتوسع نطاق الخدمة فى هذه المكاتب،  لتعاقد الهيئة مع شركات السكر لصرف مستحقات زراع وموردى قصب السكر"؟
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البريد: تطوير تكنولوجي لـ1600 مكتب لتوطين التحول الرقمي

حصاد النواب في 4 أيام.. الاستماع لـ 8 وزراء وإحالة 9 مشروعات قوانين للجان النوعية

على مدار انعقاد 4 أيام متواصلة.. مجلس النواب يواصل دوره الرقابي: الاستماع لـ 8 وزراء وإحالة 9 مشروعات قوانين للجان النوعية.. وتحذير من الخروج عن التقاليد البرلمانية

طريق الموت.. برلمانية تسأل وزير النقل عن عدم إصلاح الطريق الصحراوي ـ أسوان؟

برلماني لوزير الاتصالات: أصحاب المعاشات بيقعدوا من الفجر للعصر أمام البريد دون قبض

النائبة ريهام عبد النبي تطالب وزير الاتصالات بتطوير مكاتب البريد بأسوان

ترشيحاتنا

أسرع طعن.. مرتضي منصور يلجأ للإدارية العليا ضد قرار عزله

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

"تبقي عبيطة".. عصام شلتوت يوجه رسالة صادمة للفتيات عن الأزواج

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر