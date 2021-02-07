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أخبار العالم

الجيش الليبي: نأمل في أن تنفذ الحكومة الجديدة استحقاقات المرحلة الانتقالية

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت القيادة العامة للجيش الليبي إنها تأمل في أن تنفذ الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبية، استحقاقات المرحلة الانتقالية وعلى رأسها إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل. 

وأضافت القيادة في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية، اليوم الأحد: "لليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".

من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي".، مشيرا إلى أن " التوافق على خارطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية".
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