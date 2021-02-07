محمود البسيوني يكتب: ذاكرة النهر

كالدم يجري في عروقي، وحول الضفاف تدور الحياة، وسط المياه أستلقي على مركب صغير وقت غروب الشمس، يختفي ضجيج القاهرة ويتلاشى شيئا فشيئا، ألتقط أنفاسي، ويتبدل اليوم في لحظة.





في طياته أسرار القلب وثقل الحياة وحملها، وتنساب مياهه بين أصابعي كالزمن وتصبح المدينة عالم آخر ليس به سوي أنا والنهر.





علي بعد ٣٣٧٥.٣١ ميل أحمل حقائبي وتحمل ذاكرة النهر أسراري أينما ذهبت.





يملأ الظلام عربة القطار وأنتظر بفارغ الصبر أشعة الشمس لتبدد الفراغ الرمادي اللون وتكشف عن سماء محددة الملامح وعدة أشجار لم تتساقط أوراقها بعد، تجري قطرات المطر المتناثرة علي نافذة القطار لتجف بهدوء ويختفي معها ثقل الحياة وحملها، وفجأة يصدر قطار في الاتجاه المعاكس صوتا كالهزيم، لأدرك في لحظة أنني سأظل إلي الأبد.. ممزق بين عالمين.



