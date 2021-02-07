محمود البسيوني يكتب: ذاكرة النهر

كالدم يجري في عروقي، وحول الضفاف تدور الحياة، وسط المياه أستلقي على مركب صغير وقت غروب الشمس، يختفي ضجيج القاهرة ويتلاشى شيئا فشيئا، ألتقط أنفاسي، ويتبدل اليوم في لحظة.
في طياته أسرار القلب وثقل الحياة وحملها، وتنساب مياهه بين أصابعي كالزمن وتصبح المدينة عالم آخر ليس به سوي أنا والنهر.
علي بعد ٣٣٧٥.٣١ ميل أحمل حقائبي وتحمل ذاكرة النهر أسراري أينما ذهبت.
يملأ الظلام عربة القطار وأنتظر بفارغ الصبر أشعة الشمس لتبدد الفراغ الرمادي اللون وتكشف عن سماء محددة الملامح وعدة أشجار لم تتساقط أوراقها بعد، تجري قطرات المطر المتناثرة علي نافذة القطار لتجف بهدوء ويختفي معها ثقل الحياة وحملها، وفجأة يصدر قطار في الاتجاه المعاكس صوتا كالهزيم، لأدرك في لحظة أنني سأظل إلي الأبد.. ممزق بين عالمين.