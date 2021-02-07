نائب بـ الشيوخ: انخفاض معدلات الجريمة أبرز نتائج القضاء على العشوائيات

قال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك عددًا كبيرًا من محافظات الجمهورية شهد حالة من التطوير والبناء ولا سيما المناطق العشوائية، معقبا "الدولة نظرت لأهم الملفات واشتغلت عليها في وقت قياسي"، حيث كان مكافحة انتشار العشوائيات التي تعد تمركزا للبؤر الإرهابية الأول بخطة الحكومة في التنمية الشاملة.

وأضاف "الشيمي"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن مشروع "بشاير الخير بالإسكندرية" كان له التأثير الفعال في تغيير حياة المواطنين على كافة الأصعدة، وذلك من خلال نقلهم إلى مساكن مؤهلة آداميا تمتاز بوجود كافة المرافق العامة (غاز-مياه- كهرباء) فضلا عن تنشئة جيل قادم وسط بيئة صحية آمنة خالية من المخاطر والأوبئة مما يعلو من المستوى الصحي للأفراد.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، بأن أبرز نتائج حملة القضاء علي العشوائيات هي انخفاض معدلات الجريمة والتي كانت أمر يؤرق الحكومة بشكل دائم، كما أن الجانب الأمني هو أكثر الجوانب استفادة من ذلك حيث تم الوصول إلى أعلى درجات الأمان والاستقرار.

وتابع النائب، الدولة تخطو خطي ثابتة وغير مسبوقة نحو التنمية الشاملة بمختلف المجالات وتواجه العديد من التحديات علي رأسها جائحة كورونا ولكن قوة العزيمة و العمل الدؤوب ينتصران.

جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص،حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث منذ 7 سنوات على مشكلة العشوائيات، وأنه خلال برنامجه الانتخابي قال إنه سيتم القضاء عليها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي "قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بتطوير أماكن كثيرة خلال الفترة الماضية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تنوي تطوير القرى المصرية ورصدت ٥٠٠ مليار جنيه لهذه المهمة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص".

ووصف الرئيس السيسى، الشوارع الضيقه بين المساكن العشوائية بالانفاق.

وقال الرئيس أن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف لـ 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة، وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.

وأضاف الرئيس السيسى أن العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة، لافتا إلى أن العشوائيات في مصر من 40% لـ 50%.



