وزير الاتصالات: 5.6 مليار جنيه لتوصيل الألياف الضوئية لـ 51 قرية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة حريصة على تطوير مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه هذا العام سيتم تطوير 1500 مكتب بريد.





وأشار خلال تعقيبه على النواب، إلى أنه يتم تزويد مكاتب البريد بآليات الصرف الآلي، وتم تزويد بـ 1000 مكنة للصراف الآلي، موضحا أن الزحام يحدث في توقيتات صرف المعاش وسيتم التغلب على هذه الظاهرة بالدفع بالمكاتب المتنقلة.





وعن خدمة الإنترنت الأرضي، أشار إلى أن توصيل الكبلات يحتاج إلى الحفر، ولابد أن يتم بحرص بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، وتوصيل الألياف الضوئية يتطلب التأكد من تركيب باقي المرافق لأنه الألياف الضوئية تأتي في نهاية المطاف بعد المرافق الأخرى.





وأوضح أن مشروع حياة كريمة يستهدف توصيل المرافق في 51 مركزًا، وسيتم توصيل جميع المرافق بما فيها الألياف الضوئية بكلفة 5.6 مليار جنيه.





وأشار إلى أن مرفق الاتصالات والشبكات الضوئية ستعامل مثل باقي المرافق عند التوصيل إلى أي مرفق جديد.





وأكد أنه تم توفير 5.5 مليار جنيه لتوفير كبائن وتوفير السعة المطلوبة لكبائن الإنترنت، موضحا أن قطع الخدمة يكون نتيجة قيام أحد الجهات بأعمال حفر وليس سببه ضعف الخدمة.





وأوضح أن تذبذب ترتيب مصر في سرعة الإنترنت أن مصر في المركز الرابع أفريقيًا وهو ثابت أما على المستوى العالمي فهو أمر طبيعي نظرا لتباين المشروعات في دول العالم.





وعن خدمات المحمول قال إنها تأتي من خلال الأبراج، والانفراجة الكبرى كان بتوقيع اتفاق بأبراج جديدة لشبكات المحمول ولكنها لم تتدخل الخدمة وحال دخولها الخدمة سيشهد هذا المرفق انفراجة.





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة مع المجتمعات العمرانية والمحاليات للإسراع بتركيب أبراج المحمول، وجارٍ العمل مع المحليات للانتهاء من 250 برجا لتتمكن الشركات من أن تمد خدماتها، أما الحوكمة وذلك بهدف الوقوف على جودة الخدمات للشركات، وضرورة حرية المواطن بالتنقل بين شركات المحمول خلال 24 ساعة طالما أنه قام بتسديد الفواتير.





ونوه بأن التنقل بين الشركات يحفز على التنافس وتجعل من المواطن صاحب الكلمة العليا.





وعن الأبراج وصحة المواطنين أكد أن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها هذه الأبراج للتأكد لمطابقتها للمواصفات العالمية.



