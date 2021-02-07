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تجارة حلوان تنظم 16 دورة تدريبية أون لاين لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. والتسجيل متاح للطلاب من خارج الجامعة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:31 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تجارة حلوان 16 دورة تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل
العميد: دورات تدريبية أون لاين متاحة للطلاب من خارج الجامعة
خدمة المجتمع: نهدف للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس 


يقدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.

وتتماشى الدورات التدريبية مع متطلبات سوق العمل، كما يقدم دورات تطبيقية عملية وليست نظرية فقط  من خلال وجود مدربين متميزين فى مجالهم، ووجود معامل كمبيوتر وأجهزة  Data Show، مراعاة للظروف الحالية فى ظل جائحة كورونا و إتاحة الدورات التدريبية  On line، كما  يوفر المادة العلمية للدورة التدريبية للمتدرب على CD، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من الكلية تفيد اجتيازه للدورة التدريبية.

وتشمل هذه الدورات التدريبية: 

-  النشر الدولى للبحوث العلمية 
- مهارات إعداد البحوث العلمية 
- المحاسب الإدارى المعتمد CMA
- المراجع الداخلي المعتمد CIA 
- التطبيقات المحاسبية، معايير المحاسبة المصرية 
- معايير المراجعة المصرية، نظم الرقابة الداخلية 
- تحليل البيانات الضخمة، تصميم تطبيقات الموبايل 
- الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL 
- الاقتصاد الرقمي 
-تحليل البيانات من خلال برنامج R 
- ٱساليب التطبيق الاحصائى 
-التأهيل الوظيفي 
- إدارة الموارد البشرية 
- التسويق الالكترونى 
- الاستيراد والتصدير 
- التخليص الجمركى 
- وأساسيات التعامل فى البورصة

وقال الدكتور عميد صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إنه متاح التسجيل من داخل أو خارج الجامعة بهذه الدورات، مع إحضار صورة الكارنيه للطلاب، أو صورة المؤهل للخريجين. 

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن مركز خدمة المجتمع هو أحد المراكز التابعة تنظيميا  لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ويتبع المركز عدد من الوحدات الفرعية هى وحدة متابعة الخريجين، وحدة خدمة المواطنين، وحدة ادارة الأزمات والكوارث، وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل لشعبة اللغات، وحدة التأهيل والتدريب بالبرامج الجديدة، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة.


وتتلخص أهداف  المركز فى :

1. ربط الكلية بالمجتمع المحيط بما يسهم  فى تنمية وخدمة المجتمع بحلوان والمناطق المجاورة .

2. رفع الثقافة والوعى المجتمعى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

3. تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على العمل التطوعى لخدمة وتنمية المجتمع.

4. تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية التي تلبي حاجة المجتمع داخل وخارج الكلية.

5. توفير الآليات اللازمة لصقل مهارات خريجى الكلية بما يخدم سوق العمل.

6. تعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التدريس بالكلية فى مجال الاستشارات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها. 

7. الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى شئون الترجمة لمختلف المستندات التي ترتبط بمجالات الكلية.

8. الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى اجراء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمتقدمين للمسابقات وذلك لصالح الجهات الحكومية وغيرها من الجهات.

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