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مهندسة مصرية تصمم ناطحة سحاب فى طنطا تمزج بين 3 حضارات

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:58 م
ناطحة سحاب
ناطحة سحاب
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شيرين عادل
قالت أريج بدر الدين ، مهندسة ، إنها منذ التحاقها بكلية الهندسة وهى تفكر فى مشروع تخرج لها بشكل مبتكر ومميزة يرتبط بالتاريخ والحضارة .

وأضافت " بدر الدين  " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أنها قرأت كثيرأ فى الحضارة ومزجت ذلك فى مشروع تخرجها ، مشيرة إلى أن اختيارها لمدينة طنطا يرجع لكونها فى وسط الدلتا وكانت على مدار العصور مدينة هامة بوجود بها سبيل على بك ومسجد السيد بدوى ، ومتحف الآثار .

وأكدت أنها مزجت فى مشروعها وهو عبارة عن ناطحة سحاب ،3 حضارات وهى الحضارة الفرعونية، القبطية ، الاسلامية ، لافتة إلى أن المحيطين نصحوها باختيار حضارة واحدة فقط ولكنها اختارت الحديث عن تاريخ مصر .

وقالت أنها متأثرة منذ صغرها بالحضارة الفرعونية وقامت بزيارة الآثار فى محافظتى الأقصر وأسوان ، والتصاميم فى مشروع تخرجها ممتزج بالحضارة الفرعونية .
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