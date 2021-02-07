مهندسة مصرية تصمم ناطحة سحاب فى طنطا تمزج بين 3 حضارات





وأضافت " بدر الدين " ، خلال استضافتها ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أنها قرأت كثيرأ فى الحضارة ومزجت ذلك فى مشروع تخرجها ، مشيرة إلى أن اختيارها لمدينة طنطا يرجع لكونها فى وسط الدلتا وكانت على مدار العصور مدينة هامة بوجود بها سبيل على بك ومسجد السيد بدوى ، ومتحف الآثار .





وأكدت أنها مزجت فى مشروعها وهو عبارة عن ناطحة سحاب ،3 حضارات وهى الحضارة الفرعونية، القبطية ، الاسلامية ، لافتة إلى أن المحيطين نصحوها باختيار حضارة واحدة فقط ولكنها اختارت الحديث عن تاريخ مصر .





وقالت أنها متأثرة منذ صغرها بالحضارة الفرعونية وقامت بزيارة الآثار فى محافظتى الأقصر وأسوان ، والتصاميم فى مشروع تخرجها ممتزج بالحضارة الفرعونية .

قالت أريج بدر الدين ، مهندسة ، إنها منذ التحاقها بكلية الهندسة وهى تفكر فى مشروع تخرج لها بشكل مبتكر ومميزة يرتبط بالتاريخ والحضارة .