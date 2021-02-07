نور الكاديكي راقصة باليه في "الورشة"

انتهت الفنانة نور الكاديكي من تصوير مشاهدها في فيلم الورشة، الفيلم من بطولة سهر الصايغ ونضال الشافعي ونور الكاديكي وحمزة العيلي ومحمد جمعة ورانيا شاهين واحمد الشامي واحمد صيام واحمد حلاوة وتيخة واخرج محمد حمدي وتأليف حسام موسي.



ومن المقرر عرضه في دور العرض قريبًا. وتجسد نور الكاديكي شخصية راقصة باليه في فيلم الورشة.



وشاركت نور الكاديكي كضيف شرف في الحلقة السابعة في مسلسل في بيتنا ريبوت الجاري عرضه على القنوات الفضائية.





كما خضعت الفنانة نور الكاديكي لجلسة تصوير جديدة وتألقت فيها بلوك جديد مختلف، حيث ظهرت ممتطية حصان لونه اسود، ولون شعر تلجي واختلط اللونان الاسود والابيض في ملابسها ليزيدوها جمالًا، كما بدت رشيقة للغاية.