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توك شو

سلوى محمد علي: ركوب الميكروباصات متعة اتحرمت منها بسبب كورونا.. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:02 م
الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد علي
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نورهان رأفت
عبرت الفنانة سلوى محمد علي عن اسفها لعدم تمكنها منذ فترة من استخدام "الميكروباصات" العامة في تنقلاتها، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا ، معقبة : " متعة اتحرمت منها وحاجة لطيفة جدا " .

ولفتت الفنانة سلوى محمد علي ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" ، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، إلى أن ركوب المواصلات العامة يساعدها فى التعرف بشكل مستمر على أحوال المواطنين ، ومشاهدة بعض المواقف الغريبة والطريفة.

وحكت سلوى محمحد علي" عن موقف طريف حدث معاها ، خلال ركوبها أحد المواصلات العامة، عندما وجدت شابا يتحدث نفس الكلام لأكثر من بنت، وكانت وقتها تتمنى أن تكشف لهم كذبه .

وتابعت : بعرف الحالة الاقتصادية للمصريين من خلال تعاملهم مع باقي الفلوس ، أو طريقة انتظارهم لـ "الفكة".

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