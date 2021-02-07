سلوى محمد علي: ركوب الميكروباصات متعة اتحرمت منها بسبب كورونا.. شاهد

منذ فترة من استخدام "الميكروباصات" العامة في تنقلاتها، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا ، معقبة : " متعة اتحرمت منها وحاجة لطيفة جدا " . عبرت الفنانة سلوى محمد علي عن اسفها لعدم تمكنها





ولفتت الفنانة سلوى محمد علي ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" ، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، إلى أن ركوب المواصلات العامة يساعدها فى التعرف بشكل مستمر على أحوال المواطنين ، ومشاهدة بعض المواقف الغريبة والطريفة.





وحكت سلوى محمحد علي" عن موقف طريف حدث معاها ، خلال ركوبها أحد المواصلات العامة، عندما وجدت شابا يتحدث نفس الكلام لأكثر من بنت، وكانت وقتها تتمنى أن تكشف لهم كذبه .





وتابعت : بعرف الحالة الاقتصادية للمصريين من خلال تعاملهم مع باقي الفلوس ، أو طريقة انتظارهم لـ "الفكة".



