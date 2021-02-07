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تكنولوجيا

بكاميرا رباعية.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف سلسلة Galaxy F القادم

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:01 م
هاتف Galaxy F62
هاتف Galaxy F62
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شيماء عبد المنعم
أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة سامسونج Samsung، تعتزم إطلاق هاتف Galaxy F62 قريبا في السوق الهندي، وقام متجر Flipkart بنشر ملصق تشويق يكشف تصميم الإصدار القادم من هواتف Galaxy F.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أنشأت شركة Flipkart الهندية صفحة ترويجية لهاتف Galaxy F الذكي الجديد، حيث استخدمت شعار Full On، للإشارة للهاتف القادم من سلسلة سامسونج التي أعلنت عنها لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي.

ويظهر الملصق الدعائي أن هاتف Galaxy F62 سيطلق رسميا في منتصف شهر فبراير،  ولا تكشف الصفحة الرسمية أي معلومات عن مواصفات عن هاتف سلسلة F القادم.

وإلى جانب الملصق الدعائي ظهرت بعش الصور لهاتف Galaxy F62، كشفت عن إعدادات كاميرا رباعية خلفية بإعداد مربع لوحدة الكاميرا في الجانب الأيسر من ظهر الجهاز.

وتكشف الصور المسربة حول هاتف Galaxy F62، عن موقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ويأتي الهاتف الذكي دون ثقب للكاميرا الأمامية أو نتوء في الشاشة، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة أو بكاميرا أسفل الشاشة.

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