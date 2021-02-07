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تعليم

التعليم العالي تكشف مصير الطلاب ضحايا الـ 205 كيانات وهمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:06 م
التعليم العالى
التعليم العالى
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نهلة الشربينى
علق السيد عطا رئيس قطاع التعليم، علي جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تمكن لجنة الضبطية القضائية لدى الوزارة من مداهمة 205 كيانات وهمية، مشيرا إلى أنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية وذلك دون ترخيص وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.

وأشار "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى إنه يتم إحالة هذه الكيانات إلي النيابة العامة على الفور حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، مؤكدا أنه بمجرد علم الوزارة بوجود هذه الكيانات يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، بينما يكون مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قبل مكتب التنسيق.


بينما كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

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وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz)  الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.
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