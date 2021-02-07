رشا مهدى تظهر فى إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة " Sunset Therapy " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :





ربنا يسعدك - زى القمر - مشاء الله



