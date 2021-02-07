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فن

هجوز خلاص.. بالأبيض شيما الحاج تخطف الأنظار على إنستجرام

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:05 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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محمد بدران



نشرت شيما الحاج، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث إطلالة لها.


وظهرت شيما الحاج بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا مجسمًا بأكمام طويلة، باللون الأبيض، أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الكحل والآيلاينر لتبرز جمال عينيها ونسقت لون البينك في الشفاه.


وعلقت شيما  على الصورة، قائلة: "هجوز خلاص ولا ايه ؟؟؟شوفي فرحي فالستوري كمان شوية شيماء يونس".

ويعرض حاليا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة بعد قرار عودتها إلى الفن بعد ابتعاد دام أكثر من عامين عقب الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 


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