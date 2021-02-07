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برلمان

نائبة تطالب وزير الاتصالات بسرعة التحرك ضد مبادرة لتفادي مرور الكابلات البحرية في مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:06 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد
واجهت النائبة المهندسة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بخروج مصر عن الريادة الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن شركة "علي بابا" قامت بعمل مركز بيانات عملاق في السعودية وكذلك شركة جوجل، كما أن بلاد مثل البحرين والسعودية والأردن وإسرائيل تعطي حوافز استثمار للشركات الكبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومصر خارج السباق تماما.

وأضافت النائبة، في تعقيبها على البيان الذي ألقاه الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المناطق التكنولوجية والتي تم استثمار 2.6 مليار جنيه فيها، قال الوزير إنها تحقق أرباح ولكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يقول إن شركة واحات السليكون المسئولة عن هذه المناطق، تخسر فأيهما نصدق.

وأكدت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه من الممكن استغلال منطقة مثل برج العرب لاستضافة مراكز بيانات عالمية عملاقة نظرا لتوافر البنية التحتية.

وتوجهت بالسؤال عن مبادرة الرئيس لصناعة الالكترونيات والتي تم اطلاقها في 2015، مشيرة إلى أنه ما زالت صناعة الإلكترونيات لا تلقى رعاية وحائرة بين وزارة الاتصالات ووزارة الصناعة، ولم يتم افتتاح معامل اعتماد الإلكترونيات التي تم استيراد أجهزتها بالفعل.

واختتمت النائبة حديثها بالسؤال عن موقف مصر من الكابلات البحرية، وكيف أن هناك مبادرة تسمى bypass egypt لتفادي مرور الكابلات في مصر، مطالبة بوجود آلية تسعير للكابلات، وأن يتعامل القائمون عليها بسرعة شديدة طبقا للمتغيرات مثل ما يحدث في قناة السويس.
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