وزير الاتصالات يعلن شرطا جديدا لاستخراج رخصة المباني.. تفاصيل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية شهر ابريل المقبل سيكون هناك التزام على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا ان الألياف الضوئية يتم التعامل معها معاملة باقى المرافق.









جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذى سبق وألقاه اليوم أمام الجلسة العامة.









وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية.









وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، انه نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية.









وحول التحول الرقمى، أوضح اننا نعمل على ازدواج المنظومة، وانه جارى توصيل كل الأجهز الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.









وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير، ان خلال الفترة المقبلة، هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وانه حال دخولها سيكون هناك انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج.









وتابع وزير الاتصالات، أنه تمت الموافقة على إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة.







