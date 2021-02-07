أحمد دياب الملقب بـ "زويل الصعيد" يوجه نداء إلى الرئيس السيسي .. لهذا السبب

قال أحمد دياب، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الزراعة جامعة الفيوم والملقب بزويل الصعيد وبنى سويف، إن مشروعه واختراعه عبارة عن خلايا بديلة ومتطورة عن الخلايا الشمسية، موضحا أنه حصل في سنة 2016 على اعتراف باختراعه من شركة First Sollar التي أكدت أنها أحدث خلية لإنتاج الشحنات الكهربائية بطريقة أفضل وأنقى من الخلايا الشمسية، حيث يستخدم في تصنيعها طريقة النانو بارتيكال.





وأضاف احمد دياب، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، ان المكونات الأساسية للاختراع عبارة عن مادة عضوية زى الكلورفيل ويتم منها استخلاص العنصر المركز وآثارته ببعض الطاقة بالإضافة لوجود عناصر مشتركة في تصنيع الخلية بشرط تهيئتها للوصول لمكعب يمكنه امتصاص نسب كبيرة من الأشعة الضوئية والأشعة تحت الحمراء، لتنتج أضعاف الشحنات الكهربائية مقارنة بالخلايا الشمسية.





وأوضح أحمد دياب أنه تم تصنيع خليتين حتى الآن من اخترعه، ويتم تجهيز وحدة سيتم تصنيفها بوصفها أول وحدة في الشرق الأوسط مصنعة بخلايا المغنسيوم الحرارية وستكون لأول مرة صناعة مصرية.

وأشار أحمد دياب إلى أنه يعد المصرى والعربى الوحيد الذى وصل التصفيات النهائية لثالث أكبر جائزة علمية فى العالم "ستيفن هوكينج"، مشيرا إلى أن الجهة المسئولة عن المسابقة أبلغته بأنه أصبح ضمن الـ3 المؤهلين للفوز بالجائزة، والأخران هما دكتور بجامعة هامبورغ الألمانية ببحث عن إمكانية احتفاظ الذرة بالطاقة لفترة طويلة، والآخر باحث بالعلوم الفيزيائية من البرازيل"، مطالبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي له حتى يحظى بالاهتمام من قبل الدولة.





وأوضح أنه سبق والتقي اللواء المرحوم محمد العصار، ودعمه بصورة كبيرة ولكن لم يدخل المشروع حيز التنفيذ، مشيرا الي انه يرفض بعض العروض التي تقدم اليه ليتحدث عن اختراعه، مثل احد العروض من قبل دولة قطر.