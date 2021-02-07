محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة جامعية لجامعة الدلتا التكنولوجية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي تخصيص قطعة أرض فضاء علي مساحة 1776 م2 بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك لإقامة مدينة جامعية تخدم أبنائه الطلبة بجامعة الدلتا التكنولوجية وذلك بناءً علي مذكرة العرض المقدمة من الجامعة.





جاء ذلك خلال ترأسه اليوم إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الإجتماعات بمقر ديوان عام المحافظة ، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ، ومدير مكتب خدمة المستثمرين ، وأعضاء مجلس الإدارة وجمعية المستثمرين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية الكهرباء ، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورؤساء مجلس إدارة شركات سيجما وايجيبت فودز ، و مينو بردي ، وبيل كلر ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني والبيئة بالديوان العام.





استهل محافظ المنوفية الإجتماع بالتأكيد على دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة .





تناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات ، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز الإداري وجهاز شئون البيئة بخصوص المرور علي المصانع المؤجرة من الباطن والتي تم تغيير نشاطها دون الرجوع الى الجهاز الاداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مشروع المواقف و مرفق النقل الداخلي والجهاز الاداري بشان توفير وسيلة مواصلات تخدم العمال وأهالي المنطقة.





وجه المحافظ بإعداد خطاب الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة الخاصة بمحطة المناولة من خلال الجهاز الاداري بالمنطقة الصناعية ، مشددًا علي رفع كافة المخلفات أول بأول وبشكل يومي مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية .





وافق محافظ المنوفية علي إلغاء تخصيص إحدي الغرف المخصصة لنقطة التجارة الدولية لعدم إستغلالها ونظرًا لحاجة المبني الاداري لها ، كما وافق المحافظ علي سحب غرفتين تم تخصيصها للشهر العقاري لعدم إستغلالهما وتخصيصهم لمكتب البريد لانشاء مركز لوجستي لتجميع المواد البريدية بالمنطقة الصناعية بشرط تقديم خدمات الشهر العقاري كاملة ، كما وجه بإعداد خطاب لوزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن وضع الحلول المناسبة للمعوقات الخاصة برد الشيء لأصله الناجمة عن توصيل كابلات التغذية الخاصة بالمرحلة الرابعة ، وشدد المحافظ علي إعطاء مهلة 6 أشهر من قرار التخصيص لتشغيل المرصد البيئي بالمنطقة ، مؤكدًا علي أنه في حالة عدم إستغلال المكان للغرض المخصص له يتم سحب قرار التخصيص .



