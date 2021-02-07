بعد حديث الرئيس عن ملف العشوائيات.. برلمانيون: القضاء عليها ضربة قوية للإرهاب.. وتوفير بيئة صحية آمنة أهم الأهداف

نائب بـ الشيوخ: انخفاض معدلات الجريمة أبرز نتائج القضاء علي العشوائيات

برلماني: تطوير العشوائيات ضربة قوية للإرهاب ولدينا إمكانيات عالية للتشييد

إسكان النواب: نسعى لتطوير 1500 قرية للقضاء على عشوائيات الريف













أجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" على قناة "إم بي سي مصر"، أمس السبت، وتحدث عن عدد من الملفات كان أبرزها خطة الحكومة لتطوير العشوائيات.





وأعلن عن الموقف الراهن التي تمر به الدولة من المشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة، بجانب تعليقه علي عدد من الأحداث الجارية مثل حريق عقار فيصل وتفسير أسباب الواقعة.





ورد نواب البرلمان على تصريحات الرئيس تمحور حول فكرة الخطوات التنموية الجريئة التي تأخذها الدولة في ظل ظروف عالمية صعبة، إضافة إلي توضيح الأهداف والمزايا لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، كما أشادوا بالإنجازات الملموسة علي أرض الواقع.





في البداية قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن ملف العشوائيات كان ولا زال علي رأس أولويات أجندة الرئيس السيسي وذلك بسبب حرصه الشديد علي إعادة تقويم وبناء الإنسان المصري من جديد معقبا " الفكرة مش موضوع عشوائيات ده تنمية دولة كاملة".





أكد " مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل الدولة وضعت خطة أيضا لتطوير القري الريفية ودمجها بخطة القطاء علي العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية حيث إستهدفت بالفترة الراهنة تنمية وإعادة تشييد 1500 قرية وذلك لتحقيق الشمولية والتكامل في تقديم الدعم الخدمي للمواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مصطلح حقوق الإنسان ذاع إستخدامه و تمحور مفهومه في الدول الأوروبية حول "الإرهاب فقط " ولكن في الحقيقة يقوم أساسه الجوهري علي منح الإنسان خدمة صحية وتعليمية وسكنية تمتاز بجودة عالية مما يعطيه شعور بالرضا ويجعله مواطن صالح لديه انتماء قوي لبلده.





وتابع النائب حديثه، قائلا : قضية العشوائيات لم تتم معالجتها ووضع حلول جذرية لها إلا في بداية عهد الرئيس السيسي بفضل جرأته واقتحامه للملفات الصعبة المؤثرة في حياة المواطنين.





ومن جانبه قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تصريحات الرئيس السيسي في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" كانت في منتهي الواقعية والشفافية ولا سيما حول مناقشة ملف العشوائيات وتطويرها وتنفيذ خطة الدولة في تشييد مجتمعات عمرانية علي الطراز الحضاري الحديث وذلك بإعتبار المسكن الملائم من أساسيات المعيشة لدي المواطنين.





وأضاف "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة لديها الميزانية العالية اللازمة لكافة متطلبات مراحل البناء، معقبا " اللي بيستلم شقة بياخدها مفروشة كلها وبجميع الأجهزة" وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم كما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل فهم ينالوا قدر جيد من تركيز القيادة السياسية علي كافة مشكلاتهم.





وعن أبرز مزايا تطوير العشوائيات، لفت عضو مجلس النواب، إلي أن أغلب المناطق العشوائية تكون ملاذا للعناصر الإرهابية ومن ثم يتم ممارسة أعمالهم بعيدا عن أعين الأمن فهدم وإخلاء هذه المناطق يعد ضربة قاضية لقوي الإرهاب، فضلا عن التصدي لمختلف أشكال العنف مما يخفض من معدلات الجرائم،إضافة إلي خلق مجتمع واعي ومثقف ينشأ في بيئة اجتماعية سوية وآمنة.





وأشاد النائب، بمستهدفات الحكومة حول دعم الشباب وخطة التنمية المستدامة في حفاظ حقوق الأجيال القادمة حيث تسعي الدولة إلي إطلاق ما يقرب لـ مليون وحدة سكنية سنويا وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بما يرفع كفاءة المستوي المعيشي للأفراد.





وفي سياق متصل قال النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، إن هناك عدد كبير من محافظات الجمهورية شهد حالة من التطوير والبناء ولا سيما المناطق العشوائية، معقبا " الدولة نظرت لأهم الملفات واشتغلت عليها في وقت قياسي" حيث كان مكافحة انتشار العشوائيات التي تعد تمركزا للبؤر الإرهابية الأول بخطة الحكومة في التنمية الشاملة.





وأضاف " الشيمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع "بشاير الخير بالإسكندرية" كان له التأثير الفعال في تغيير حياة المواطنين علي كافة الأصعدة وذلك من خلال نقلهم إلي مساكن مؤهلة آداميا تمتاز بوجود كافة المرافق العامة (غاز-مياه- كهرباء) فضلا عن تنشئة جيل قادم وسط بيئة صحية آمنة خالية من المخاطر والأوبئة مما يعلو من المستوي الصحي للأفراد.





وأفاد عضو مجلس الشيوخ، أن أبرز نتائج حملة القضاء علي العشوائيات هي إنخفاض معدلات الجريمة والتي كانت أمر يؤرق الحكومة بشكل دائم، كما أن الجانب الأمني هو أكثر الجوانب إستفادة من ذلك حيث تم الوصول إلي أعلي درجات الأمان والاستقرار.





وتابع النائب، الدولة تخطو خطى ثابتة وغير مسبوقة نحو التنمية الشاملة بمختلف المجالات وتواجه العديد من التحديات علي رأسها جائحة كورونا ولكن قوة العزيمة و العمل الدؤوب ينتصران.





جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص،حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث منذ 7 سنوات على مشكلة العشوائيات، وأنه خلال برنامجه الانتخابي قال إنه سيتم القضاء عليها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية علي "قناة إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بتطوير أماكن كثيرة خلال الفترة الماضية.





ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تنوي تطوير القرى المصرية ورصدت ٥٠٠ مليار جنيه لهذه المهمة .





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص".





ووصف الرئيس السيسى، الشوارع الضيقه بين المساكن العشوائية بالانفاق.





وقال الرئيس إن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف لـ 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.





وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة، وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.





وأضاف الرئيس السيسى ان العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية، لافتا إلى أن العشوائيات في مصر من 40% لـ 50%.



