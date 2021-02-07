ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: رسائل السيسي طمأنة للشعب وتأكيد لمواجهة التحديات

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:41 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس مع برنامج "حكاية" للإعلامي عمرو أديب ، مضيفا أنها كانت تحمل العديد من التصريحات والرسائل القوية والطمأنة للشعب المصري بأن القيادة السياسية على دراية بكل طلبات الشعب المصري والعمل على تحقيقها، وأن هناك إرادة للدولة لاقتحام كافة الملفات ومواجهة المشكلات والتحديات.

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن خطورة الزيادة السكانية على تحقيق التنمية في مصر، هى رسالة قوية من الرئيس للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمة السكانية في مصر نتيجة ارتباطًها بالموروث والوعي الثقافي وخاصة الثقافة الإنجابية وهو ما يستوجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية،  خاصة لدى المرأة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وتشكل عبئا على الدولة، ولن  يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التي نفذتها دولة الرئيس السيسي.

ووجه النائب، الشكر على مبادرة حياة كريمة الذي يتبناها السيسي وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، لأنها موجهه لـ 54 مليون مواطن، مؤكدا أن السيسي يعمل على كافة الملفات بالدولة، فضلا عن أنه يعمل لصالح دعم واستقرار الدولة لإحداث نقلة كبيرة في ملف العشوائيات وتطويرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية.. برلمانيون يؤكدون: العزوة والموروثات الخاطئة السبب.. ويطالبون بضرورة ترك مساحة للصحف للتوعية في هذا الشأن

القرى والمناطق الشعبية تفتقر للثقافة والتعليم والوعي.. برلمانية تطالب بـ إطار تشريعي لخفض معدل الإنجاب

سولاف درويش تطالب بوضع إطار تشريعي لمنع الزيادة السكانية

‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

الرئيس السيسي للمصريين: لما تسألونى عن التعليم.. أنا أسألكم عن تحديد النسل

باحث: الرئيس يدرك خطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد.. ويجب اتخاذ قرارات

ترشيحاتنا

لم يكن نشطا مع زوجته.. تفاصيل تحول نجم مصارعة wwe جنسيا

تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات

غادرت على الفور.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها بسبب وزنها الزائد

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها؟.. الإفتاء ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات