محافظ البحيرة: مبادرة هنجملها ركيزة مهمة لتطوير المناطق العشوائية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة "هنجملها " ومبادرة "مجلس إدارة الشارع"، في تجميل وتطوير المناطق العشوائية داخل المحافظة، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تقام برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

أوضح محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما تم تنفيذه في قرية سرنباى بمركز المحمودية من قبل الأهالي بمثابة إنجاز حقيقي علي أرض المحافظة يدل علي تكاتف الشعب والأجهزة التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير الشوارع والميادين.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم تنفيذ جزء كبير من المبادرة داخل القرية، حيث تم الإنتهاء من أعمال تركيب الإنترلول بمسافة تقدر بـ ٨٠٠ م من الشوارع الفرعية بالقرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الإحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة كافة أهدافها كما انه جارى ادراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام، بالاضافة إلى قيام المحافظة بتحمل نصف قيمة أعمال تركيب الانترلوك بباقى شوارع القرية وكذا تقديم ١٠٠ ألف جنيه دعم إضافي للقرية.

واشاد المحافظ بالروح الوطنية والوعى البيئى لدى المواطنين وجهود أبناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلي وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات و المجالات.

وأضاف هشام آمنة، إن المحافظة من المحافظات الرائدة فى تلك المجالات وأن أهلها لديهم من الحس الوطنى والعمل المجتمعى الكثير وهو ما ظهر جليا فى أعمال تطوير وتنمية قرية واقد بكوم حمادة.

وأشار أنه جارى تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحى زهراء كفر الدوار داعيا جميع القرى والمناطق للمشاركة فى تلك المبادرات

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