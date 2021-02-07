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فن

عاش .. إيمان العاصى تتألق فى إطلالة جديدة من داخل الجيم .. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة  من داخل الجيم ،عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

منورة يا احلى نجمة - القمر - عاش 

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.


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