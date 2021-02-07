20 لاعبا في معسكر سموحة لمواجهة إنبي في الدوري

اختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحه 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبى والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، على ملعب استاد الإسكندرية.





واللاعبون هم:

الهانى سليمان، محمد أشرف، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمد الترهونى، علي غزال، محمد كناريا، محمود حليمو، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، محمد نادى، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.





وعقد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل ملعب الفريق استعدادا لمواجهة انبى فى الدورى العام الإثنين المقبل، وعقد سامى جلسات مع جهازه المعاون لدراسة فريق انبى استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الاثنين فى الأسكندرية.





ويخوض سموحه مرانًا اليوم على ملعب النادى استعدادا لخوض مباراة إنبى، وخاض سموحه مرانا خفيفا أمس اشتمل على فك العضلات وتنفيذ اللاعبين لتدريبات استشفائية في إطار التحضير للمواجهة المقبلة.





ويتطلع سامى ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأن الفريق يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه وخطط مدرب سموحه خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبي الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب انبى والسيطرة على المباراة منذ بدايتها من أجل مواصلة سلسلة العروض الطيبة والفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاثة.





فيما يعالج المدير الفني الأخطاء التى ظهرت في أداء لاعبي الفريق أمام الإسماعيلى، التى كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء سموحه بشكل واضح أمام الدراويش، الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم سموحه لولا تألق الهانى سليمان الذى أنقذ مرماه من هدف مُحقق.



