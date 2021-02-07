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برلمان

أبراج جديدة وتقييم الشركات.. وزير الاتصالات يكشف عن حلول مواجهة ضعف الإنترنت

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:41 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات ، إن الوزارة وضعت عدد من الحلول لمواجهة ضعف شبكات الانترنت، وهو الامر الذي سيساهم في حدوث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحلول تتضمن تركيب عدد  من ابراج المحمول، بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنظيم الاتصالات والمحليات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة للإسراع  فى أعمال  تركيب الابراج.

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت خلال الشهر الماضي، تراخيص لـ 225 برج وجاري العمل مع المحليات لاستخراج 250 برج حتى تمتد الخدمة للمناطق التي تعاني من  ضعف الخدمة .
 
وأوضح أن من ضمن الحلول التي ستتبعها الوزارة ، فكرة الحوكمة التى تعتمد على القياس الدوري لمستوى الخدمة على مستوي الجمهورية ،ونشر النتائج على موقع الجهاز القومى للاتصالات ،حتى يعلم كل مواطن بمستوي الخدمة ويستطيع ان يختار الشركة التى تقدم خدمة افضل ،من خلال متابعة القياسات علي الموقع .

وأكد ان الوزارة اتاحت للمواطن حرية  التنقل بين الشركات مع الاحتفاظ برقمه دون ان يتعلق ذلك بموافقة الشركة التى يشترك فيها وذلك فى اقل من 24 ساعة طالما سدد اخر فاتورة .
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