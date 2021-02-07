عمليات تجسس واغتيالات.. نساء الموساد كلمة السر في تنفيذ أجندة إسرائيل

على مر العصور، لعبت النساء دورا مميزا في عمليات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد"، يعتبره البعض لا يقل عن دور الرجال في ذلك الجهاز المتورط في أنشطة مختلفة بعضها داخل الدول العربية.





في تحقيق بعنوان "لمحة عن عالم نساء المخابرات الإسرائيليات"، تكشف القناة 12 العبرية عن كيفية تجنيد الجهاز للسيدات والمهام التي يتم إرسالهن لأدائها، وكيف ساهمن في الأمن القومي الإسرائيلي.





واحدة من عناصر جهاز الموساد هي "يائيل" التي تقف وراء تنفيذ عملية "ربيع الشباب" في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، ما أكسبها شهرة كبيرة على مر السنين.





ويرى معد التحقيق أن نساء الموساد لعبن أدوارا أساسية منذ تأسيس الجهاز، لا تقل أهمية عن دور الرجال، فعلى سبيل المثال تم تعيين عليزا ماجن، المديرة السابقة لوحدات وأقسام العمليات، نائبة لرئيس جهاز الموساد، وفي الستينيات، كلفت يهوديت ناسياهو لإدارة أقسام الأبحاث في الموساد.





وفي ديسمبر الماضي، منح رئيس الموساد يوسي كوهين شهادات التميز لثمانية من نساء الجهاز، وعرفت إحداهن بدورها في توثيق علاقات الموساد بدول الخليج، حتى قبل التوقيع اتفاقيات السلام التاريخية مع دول مثل الإمارات والبحرين.





ويكشف التحقيق عن أن النساء اللاتي لعبن دورا في الخليج، عملن في إطار من السرية والخطورة حيث تركن أولادهن وعائلاتهن بهدف توثيق العلاقات مع تلك الدول، ما أسفر عن اتفاقات "إبراهام" للسلام.





وتذكر القناة أن حياة نساء الموساد مليئة بالغموض، ودائما ما تكون مصحوبة بدرجة كبيرة من التهديد على حياتهن، لدرجة أن أفراد أسرهن لا يعرفون عادة ما تفعله الزوجة أو الأم.





ولعل أخطر عملية قامت بها إحدى نساء الموساد، تتمثل في اغتيال القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة، ضابط العمليات في تنظيم "أيلول الأسود"، مؤسس وقائد القوة الـ17 لحركة فتح.





واغتيل سلامة في 1979 على يد عملية الموساد المعروفة باسم إيريكا تشامبرز التي وصلت إلى بيروت لهذا الغرض، وكانت هي التي ضغطت على الزر الذي يفجر القنبلة.





كما نفذت النساء عمليات أخرى بعضها في بيروت من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية الذين قد يعتبرون هدفا لعمليات الاغتيال، أو من خلال مراقبتهم من شقة استأجرنها أمام منازلهم.





ويشير التحقيق إلى أن نساء الموساد يعملن في جميع أنحاء العالم تحت مسميات مختلفة، وفي كل دور ممكن، وينفذن عملياتهن داخل أخطر الدول المعادية لإسرائيل، من خلال إخفاء هوياتهن الإسرائيلية واليهودية، كما عملت بعضهن في شعبة العمليات المعروفة باسم "قيسارية"، ويجرين فيها تدريباتهن وفحوصاتهن.





ومن أخطر العمليات التي نفذت خلال حرب أكتوبر 1973، كانت الذهاب إلى جبهة الجيش المصري، لتسجيل عدد السفن والدبابات، وإبلاغ مقر الموساد في إسرائيل بهذه المعلومات.





وتقول القناة العبرية إنه في 2012، تم تعيين 5 نساء على مستوى قيادي في الموساد، موضحة أن تجنيد النساء العازبات أكثر سهولة، أما المتزوجات فعادة ما يكن عرضة للطلاق، كما أن نسبة طلاق نساء الموساد مرتفعة للغاية، لأنهن يتركن عائلاتهن وأولادهن ويذهبن للمخاطرة بحياتهن لفترات غير معلومة.