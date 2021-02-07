الراتب يبدأ من 20 ألف درهم.. تعيين فوري للممرضين المواطنين بعد التخرج في الإمارات

كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم حوافز كبيرة للطلبة المواطنين الملتحقين بالجامعات المختلفة في الدولة لدراسة التمريض، حيث تتكفل الوزارة بـتكاليف الرسوم الدراسية، وتكاليف السكن والمواصلات المستحقة للطالب، ويصرف للطالب بدل نقدي شهري يبلغ 4500 درهم، ويتم تعيين الطالب المبتعث على الدرجة الرابعة براتب لا يقل عن 20 ألف درهم، والتعيين مباشرة بعد التخرج في إحدى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فضلًا عن بعثات دراسية للتخصص في التمريض «ماجستير ودكتوراه» داخل الدولة وخارجها، وتوفير برامج التدريب والتعليم المستمر.





وكشفت الإحصائيات الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام ٢٠١٧ أن هناك ما يقارب ٣١٠ ممرضين مواطنين في المستشفيات والمرافق التابعة لها، وفي ظل برنامج تعزيز جاذبية مهنة التمريض فإن الأعداد في تزايد، وأن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على الالتحاق بكليات التمريض بشكل سنوي، ما يسهم ذلك في ارتفاع أعداد الكادر التمريضي الإماراتي، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية.





واضافت أن عدة مؤسسات في الدولة توفر برامج بكالوريس التمريض، وتوجد في الدولة حاليًا أربع مؤسسات أكاديمية تقدم البرنامج وهي جامعة الشارقة، وجامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية، وكليات التقنية العليا (الشارقة والفجيرة)، وكلية فاطمة للعلوم الصحية (أبوظبي وعجمان)، وجامعة الخليج الطبية (عجمان).





وأكدت أنها تقدم منحًا دراسية لطلبة الثانوية العامة المواطنين من الجنسين، ويقوم برنامج تعزيز جاذبية مهنة التمريض بتبني الطلبة عن طريق ابتعاثهم لإحدى الجامعات التي توفر برنامج البكالوريوس في الدولة.





وأوضحت أن شروط القبول تتمثل بأن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الطالب قد أنهى مرحلة الثانوية العامة حاصلًا على معدل 70% في القسم المتقدم أو 75% في القسم العام، واستيفاء الطالب شروط الالتحاق المعلنة من قبل الجامعة أو الكلية.



