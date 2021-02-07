رئيس المنظمة العربية للطيران يؤكد أهمية التنسيق بين الناقلات الجوية لتحقيق النمو المنشود

وقال إنه "تزامنا مع الذكرى ال25 لتأسيس (المنظمة) نحتفي ب(يوم الطيران العربي الأول) آملين في تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم لأسرة الطيران المدني العربي ومنتسبي الهيئات والمؤسسات كافة الذين يعملون بكل جد في سبيل تحقيق إنجازات مهمة لجهة توفير بنى تحتية وأساطيل طائرات وخدمات ذات جودة عالية لا تقل أهمية عن ما هو موجود في الدول المتقدمة في هذا المجال ".