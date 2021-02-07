مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بفندق في ولاية إلينوي

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ستة أشخاص في إطلاق نار في فندق في بلومينجديل بولاية إلينوي الامريكية.





ووفقا لـ ديلي ميل، استجاب ضباط الشرطة في الينوي لبلاغ إطلاق النار بالطابق الخامس من فندق "إنديان ليكس" على طريق دبليو شيك، حسبما أفاد موقع "فوكس 32 شيكاغو".





ووصلت الشرطة لتجد العديد من الأشخاص يفرون من مكان الحادث بالإضافة إلى "العديد من ضحايا الطلقات النارية على ما يبدو" في الداخل.





وقالت السلطات إنه يعتقد أن العديد من الأشخاص كانوا يحتلون غرفة واحدة أو غرفتين وقد تجمعوا معًا بطريقة ما قبل وقوع إطلاق النار، و لا أحد في الحجز، وتعتقد الشرطة أن واحدًا أو أكثر من المشتبه بهم قد فر من مكان الحادث.



وقالت شرطة "بلومينجديل" إن الضحايا نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفيات المنطقة حيث توفي أحدهم فيما بعد.

وفقًا لـ ABC 7 ، قال مدير السلامة العامة في بلومينجديل فرانك جياماريس، إن الشخص الذي قُتل كان رجلًا في العشرينات من عمره.

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات ولا تزال ظروف الضحايا الآخرين غير معروفة.



