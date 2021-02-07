ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد بدران

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق  على الحكم الصادر اليوم من القضاء الإداري برفض الطعن الخاص به للعودة مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك.


وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: "الحمد لله... الحمد لله ... الحمد لله، أشكر قضاء مصر العظيم ولا تعقيب على حكم القاضي، الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه.


واضاف "أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العموميه نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه.


وتابع : "اليوم في المساء بالصوت والصورة بيانا مني أمام الرأي العام لفضح المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية".

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية
Advertisements
Advertisements

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات