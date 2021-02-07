الديدان الطفيلية سلاح جديد يكافح أمراض القلب والخرف

أفاد باحثون بريطانيون بأن الديدان الطفيلية قد تكون سلاحًا جديدًا في مكافحة الأمراض الالتهابية مثل أمراض القلب والخرف والتهاب المفاصل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الديدان الخطافية مشكلة شائعة في المملكة المتحدة عندما كانت مياه الشرب غير نظيفة، ولكن تم القضاء عليها في الغالب خلال القرن العشرين.

وأشارت الصحيفة إلى ان باحثين بريطانيين يعتقدون الآن أن بروتينات الدودة يمكن أن تقلل من الاستجابات الالتهابية في الجسم وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

وتستند الدراسة إلى بحث في الهند ، حيث تنتشر عدوى الديدان الخطافية ، مما يدل على أن أولئك الذين أصيبوا بالديدان هم أقل عرضة للإصابة بحالات التهابية من أولئك الذين لم يصابوا بها من قبل.

ووجد العلماء الآن في كلية الطب بجامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة أن طفيليات تسمى Nucleoside Reverse Transcriptase ، أو NRTIs ، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 40 في المائة.