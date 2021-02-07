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حوادث

انهيار منزل في بولاق الدكرور .. ونقل المصابين للمستشفى

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:05 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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ندى حمودة - أحمد مممهدي
أصيبت ربة منزل ونجلا شقيقتها في انهيار أرضية منزل ببولاق الدكرور، تم نقل المصابين الي المستشفى وأخلت قوات الإنقاذ البري العقار من السكان. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بسقوط في أرضية شقة بأحد عقارات بولاق الدكرور، وأسفر عن إصابة ربة منزل و نجلي شقيقتها بكدمات وكسور.

وبالانتقال تبين أن العقار على مساحة 140 مترا، ومكون من طابقين على شقتين مساحة كل منها 60 مترا، والشقة التي شهدت الحادث بالطابق العلوي، وتبين سقوط أرضية صالتها، على الطابق الأرضي. 

تم انتداب الحي وتبين ضعف حالة العقار بسبب مواسير الصرف الصحي، وتم إخلائه من 3 أسر كانت تقيم به. 

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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