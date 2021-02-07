بعد عرضه على الجلسة العامة.. طاقة النواب تجتمع لمناقشة بيان وزيرة البيئة

اجتمعت منذ قليل لجنة الطاقة برئاسة النائب حسام صالح عوض الله بحضور وزير البيئة ياسمين فؤاد وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته امام البرلمان.
وقال رئيس اللجنة ، ان الهدف الرئيسي الذي أنشئت من اجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد
واكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة ان البعد البيئي المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه الى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة
وتحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة الى انجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها
واضافت الوزيرة ان هناك خفض في نسب التلوث بنحو 24في المائة وهناك 108 محطة رصد التلوث تغطي 23 محافظه