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برلمان

بعد عرضه على الجلسة العامة.. طاقة النواب تجتمع لمناقشة بيان وزيرة البيئة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:06 م
وزير البيئة ياسمين
وزير البيئة ياسمين فؤاد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
اجتمعت منذ قليل لجنة الطاقة برئاسة النائب  حسام صالح عوض الله بحضور وزير البيئة ياسمين فؤاد وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته امام البرلمان.


وقال رئيس اللجنة ، ان الهدف الرئيسي الذي أنشئت من اجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد

واكد رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة ان البعد البيئي  المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه الى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة
وتحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة  الى انجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها 

واضافت الوزيرة ان هناك خفض في نسب التلوث بنحو 24في المائة وهناك 108 محطة رصد التلوث تغطي 23 محافظه
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