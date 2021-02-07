ميلان يكتسح كروتوني برباعية ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي





جاء هدف الأول ميلان عن طريقة النجم السويدي إبراهيموفيتش في الدقيقة 31، من عمر المباراة.





وأحرز زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولميلان في الدقيقة 64، قبل أن يحرز ريبيتش الهدفين الثالث والرابع لميلان في الدقيقتين 69، 79.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 49 في المركز الأول، فيما توقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.





وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط:فرانك كيسي - ميتي - سالماكرز.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.





اكتسح فريق ميلان نظيره كروتوني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.