ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني لـ وزيرة البيئة: المواطنون يشكون انتشار القمامة أمام المصالح الحكومية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:10 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل علي فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف .

قال خلال اجتماع لجنة الطاقة، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور، الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان الجميع يشتكي من ادارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا : " والله العظيم المواطنيين في ابو كبير بمحافظة الشرقية ، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق  يأخذوني لاماكن حكومية ، تتراكم  امامها القمامة بالايام .. ويقولوا يرضيك كده .

وطالب لاشين الوزيرة بضرورة العمل علي توفير مكان بديل لمصنع تدوير القمامة في ابو كبير ونقله لمدينة الصالحية. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات