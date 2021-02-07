برلماني لـ وزيرة البيئة: المواطنون يشكون انتشار القمامة أمام المصالح الحكومية

طالب النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزيرة البيئة بضرورة العمل علي فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف .





قال خلال اجتماع لجنة الطاقة، لمناقشة بيان وزيرة البيئة بحضور، الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان الجميع يشتكي من ادارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا : " والله العظيم المواطنيين في ابو كبير بمحافظة الشرقية ، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لاماكن حكومية ، تتراكم امامها القمامة بالايام .. ويقولوا يرضيك كده .



