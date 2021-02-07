نعامة هاربة تحاول اقتحام سيارة شرطة جاءت للإمساك بها .. صور

حاولت نعامة هاربة بطول 5 أقدام شق طريقها داخل سيارة شرطة بعد إرسال الضباط لمحاولة الإمساك بها.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الضباط أنفسهم متأثرين بالحادثة غير العادية، التي وقعت بعد اتصال قروي بخدمات الطوارئ مباشرة ، بعد أن اكتشف هروب النعامة التي لا تطير بالقرب من كنيسة سانت مايكل في القرن الثالث عشر بالقرب من لويستوفت ، سوفولك.





لم يمض وقت طويل قبل أن تجد الشرطة النعامة وهي تتجول في ممر ريفي في القرية.





التقط أحد الضباط صورة على هاتف محمول عندما بدا أن النعامة تحاول الدخول إلى سيارتهم ، يوم الخميس الماضي.





تمكن الضباط في النهاية من اصطحاب النعامة إلى حقل قريب كان به طائر النعام الآخر.