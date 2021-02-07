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أخبار العالم

اتصال هاتفي يجمع رئيس وزراء البحرين ونظيره الكويتي.. هذا ما جاء فيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:22 م
البحرين والكويت
البحرين والكويت
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أمينة الدسوقي
أجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، اتصالا هاتفيا مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، خلال الاتصال، على عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مستعرضًا تقدمها على مختلف الصعد بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وفى سياق آخر عقد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اجتماعًا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية اليوم، حيث جرى استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي.

وأعرب ملك البحرين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين عن اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها قوة الدفاع عبر مسيرتها الظافرة وما تشهده من تطوير مستمر في منظومات الأسلحة والمنشآت العسكرية، مشيدًا بافتتاح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، حيث إنه يمثل أحد المنجزات الطبية النوعية لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين الكرام، كما أن تدشين السفن الحربية الجديدة والمشاريع الحديثة تأتي ضمن خطط التحديث المتواصلة لتعزيز قدرات هذه القوة الباسلة لتوفير أحدث المعدات والمنظومات العسكرية المتطورة، للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته الوطنية.

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