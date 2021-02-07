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مستشار الرئيس: السيسي يوجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:25 م
السيسي
السيسي
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن حديث الرئيس السيسي يحمل دلائل مهمة أبرزها متابعته بشكل دقيقة ومستمرة لكافة مكونات المشهد المصري.

وأضاف "عوض تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي يعيش في نخاع القضايا القومية، وهناك رغبة أكيدة ومستمرة من الرئيس السيسي لعلاج المشكلات في خطة زمنية واضحة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إلي أن المبادرات الرئاسية والقومية في قضايا الصحة واضحة تماما، مضيفا أنه من قبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءا عالميا ومصر اتخذت خطوات مهمة وحيوية في هذا الاتجاه.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الرئيس السيسي وجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع شخصيا الاحتياط الاستراتيجي القومي من مخلف الأجهزة الهامة التي تتعامل مع جائحة كورونا.

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