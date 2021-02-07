شاي ولا قهوة .. ناهد السباعي تشارك متابعيها بإطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .









وعلقت ناهد السباعى على الصورة قائلة " شاي ولا قهوة ؟ ".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : منوره يا قمر هل حنشوفك في رمضان - روح قلبي ايه الجمال ده - مشاء الله قمر.





وشاركت ناهد السباعي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



