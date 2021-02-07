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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 102420 إصابة و2618 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة جونز هوبكينز المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة، في إحصائية يومية نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة إلى مستوى 26916192.

كما ذكرت الجامعة أنها رصدت 2618 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا، مقابل 3523 في إحصائية السبت ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 462173 متوفيا.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في الولايات المتحدة تراجعا في يومي نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية.

بدورها، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بلغ حوالي 39.038 مليون.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا.
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