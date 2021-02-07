محتجو "الجبهة الوردية" في إسرائيل يطالبون بإسقاط نتنياهو

يطلقون على أنفسهم اسم "الجبهة الوردية"

ويشارك المحتجون ضد نتنياهو في مظاهرات تقام في جميع أنحاء اسرائيل كل يوم سبت، وهو ما جذب الآلاف من الأشخاص الذين يطالبون أطول زعيم في إسرائيل بالتنحي بسبب مزاعم الفساد، وهو ما ينفيه.



والعديد من أعضاء الجبهة الوردية في اسرائيل هم فنانون واستعراضيون، وهو مجتمع تضرر بشدة من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا؛ بسبب إغلاق المسارح، حتى خرجوا في مظاهرات بعد عروض الشوارع التي كانوا يؤدونها وسط عدد من اعضاء الجبهة المزعومة حاملين الأعلام باللون الوردي، بينما ترتدي مجموعات أخرى اللون الأسود للتعبير عن أسفهم لاستمرار قيادة نتنياهو، والتي يسمح بها القانون، أثناء وجوده تحت لائحة اتهام جنائية.

وتبدأ مظاهرات المحتجون ضد نتنياهو سلميا لكنها غالبا ما تنتهي بتدخل الشرطة لاعتقال المتظاهرين الذين يرفضون التنازل عن مطالبهم.





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