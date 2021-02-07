ماتت ليلة زفافها.. والد عروس المنيا يروي تفاصيل حادث الكريمات

قال محمود عبد اللطيف، والد شروق عروس المنيا التى لقيت وزوجها مصرعهما فى حادث تصادم بطريق الكريمات بالصحراوى الشرقى بعد مرور يوم واحد على عقد قرانها بقرية محرم بنى سالم التابعة لمركز ديرمواس فى جنوب المنيا أن زوج ابنته المتوفى يعمل فى القاهرة ويقيم فى منطقة المرج ، وتم الاتفاق على عقد حفل الزفاف فى مسقط رأسيهما ،على أن يتوجها إلى سكنيهما فى القاهرة بعد إتمام الفرح .





وأضاف عبد اللطيف كنت أنوي عمل فرح كبير لكن فوجئنا بوفاة أحد أقارب العريس لذا كان الفرح محدود .





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وفى يوم الجمعه الماضي ذهبنا الى الكوافير لاحضار ابنتى العروس ، وفى يوم الخميس كان مقررا حفل الحنه لكن سقوط الأمطار منع ذلك .





وعقب توجههما الى القاهرة كنت أجرى اتصالات بين الحين والآخر للاطمئنان عليهما وفى الساعة الواحدة والنصف فوجئت بغلق كل الهواتف المحمولة وبعدها جاءنى اتصال يخبرنا بالحادث.





وقال إن الميكروباص تعرض لحادث وجميع من فيه ماتوا.





وتابع : الخبر نزل على كالصاعقة وكنت اصرخ بشده ثم قمنا باستقلال سيارات من القرية وذهبنا إلى القاهرة والماساه كانت بتواجد الجثث فى أكثر من مستشفي ومتفرقين وكان الوضع غاية فى الصعوبة.





وأضاف أن خال ابنتى وأبناء خالها اثنين لقوا مصرعهما وزوج ابنتى مات مع شقيقه خالت ابنتى وأبنائها الثلاث وكان بين الضحايا أطفال.





وقال : أشعر بالحزن الشديد لكن الحمد لله احتسبهم عن الله شهداء وسالت الله أن يلهمنا جميعا الصبر.





وواصل: انهينا إجراءات الدفن وتم تجهيز وتكفين الجثث فى القاهرة وسيارات الإسعاف نقلت الجميع إلى هنا حتى تمت مراسم الدفن فى الساعة الثالثه فجرا وهناك ثمانية من الضحايا بينهم ابنتى تم دفنهم فى مقابر القرية لكن زوجها وشقيقه تم دفنهما فى مقابر قرية البرشا بملوى .





كان أهالى مركز ديرمواس قد شيعوا، جثامين ضحايا حادث ،الكريمات والذى أسفر عن مصرع 11 شخص ،بيهم عروسان لم يمضى على زواجهما 24 ساعة فى مسقط راسهم بقرية محرم بنى سالف وتانوف واسمو العروس .

تلقت أجهزة الأمن ،اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات.





وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة تدعي شروق وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس،بينهم عروسان لم يمضى على زواجهما 24 ساعة وهما شروق محمود عبد اللطيف 24 سنه وزوجها محسن علوان احمد وشقيقه احمد .





و اتشحت قرية محرم بنى سالم بالسواد حزنا على فقدان 8 أشخاص فى الحادث جميعهم أقارب.





وقال أهالى القرية إن العروسين كان فى طريقهما إلى القاهرة بعد إتمام حفل الزفاف فى اليوم السابق على الحادث ، حيث يعمل العريس بالقاهرة وكان قد استعد بتجهيز شقته فى العاشر.







