لبنان.. اغتيال لقمان سليم يشعل احتجاجات جديدة في العاصمة بيروت .. فيديو

اندلعت منذ لحظات اندلاعات عارمة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدنية، فيما طالب بعض المتظاهرين بالكشف عن قتلة الناشط لقمان سليم.





وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن "عددًا من المحتجين قطعوا الطريق تحت جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية وعلى الطريق الممتدة من الكولا باتجاه الأونيسكو قرب محطة الزهيري في وطى المصيطبة، بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات".





وأضافت الوكالة أن سبب الاحتجاج هو "رفض للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهدهما البلاد، والتنديد بكم الأفواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم".





وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الذين قادوا هذه الاحتجاجات هم أصحاب المحلات التجارية والعاملين بهذه المحلات، وذلك احتجاجًا على استمرار الإقفال العام.



