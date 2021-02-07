سوق تخفيضات الكتب بالإمارات يختتم فعالياته الافتراضية ببيع 80 ألف كتاب

اختتم سوق تخفيضات الكتب بالإمارات فعاليات نسخته الافتراضية الأولى، محققًا مبيعات وصلت إلى 80 ألف كتاب من مختلف الحقول بتخفيضات بلغت 90% على جميع الإصدارات.





وشهد الحدث الأول من نوعه الذي يقام خلال فترة جائحة كورونا، إقبالًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، حيث قدّم لزوّاره عناوين متنوعة لأهم الروايات الأكثر مبيعًا، إضافةً إلى كتب ومؤلفات في مجال الفنون والتصميم والأعمال والطهي والأعمال الموجهة للأطفال التي تشمل القصص والكتب المصورة والتعليمية وغيرها.





وأشار أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن إقامة مثل هكذا فعاليات ثقافية في ظل الظروف التي يشهدها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا يسهم في تقريب الكتاب لجميع فئات المجتمع، ويسهّل من طرق الوصول إليه عبر مختلف الوسائل التقنية الحديثة، مؤكدًا أن الحدث حقّق أهداف الهيئة وغاياتها في تعزيز ثقافة القراءة وتكريس مكانة الكتاب كمرتكز أصيل لبناء وعي الانسان.





وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "الإقبال الكبير الذي شهده السوق بنسخته الافتراضية الأولى يدل على المكانة التي يحظى بها الكتاب في الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أثر العمل المشترك والتعاون مع مؤسسات وجهات دولية لها تجربتها الناجحة في تنظيم المعارض، على دعم وتعزيز حركة النشر وسوق الكتاب، خاصة وأننا نتطلع لتوسيع هذه التجربة في دول وبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، والمغرب، وغيرها".





ويجسّد السوق الذي تم تنظيمه بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة وبيغ باد وولف بهدف تنظيم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعي الهيئة وجهودها نحو دعم صناعة النشر وتسهيل وصول الكتاب لمجموعة كبيرة من القراء حول العالم.





وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا في تنوع عناوينه وسرعة توصيل الكتب وشحنها، إضافةً إلى الخيارات التي أتاحها للدفع، حيث تم إيصال طلبات الشراء لجميع أنحاء الدولة بفترة لم تتجاوز 24 ساعة، كما سهلت خيارات الدفع الآمنة والميسّرة عمليات البيع خلال فترة انعقاد الحدث.



